La insania del MAS llega a la venganza vicaria

“Jamás ha sido tan imprevisible nuestro futuro, jamás ha dependido tanto de las fuerzas políticas, fuerzas que parecen pura insania y en las que no se puede confiar...” Hanna Arendt

Tan insanos son los militantes del Movimiento al Socialismo (MAS)-estén a favor o en contra del ex Morales o de Luis Arce en guerra interna a muerte- que nadie se salva de ser prisionero de una orgía de violencia, venganza y odio contra la pluralidad humana y política en la sociedad boliviana, síntesis de múltiples determinaciones, como todas las del mundo conocido.

No les basta tener a la expresidenta constitucional Jeanine Añez Chávez, como presa política hace 700 días, maltratada y sentenciada por delitos no cometidos, como “su trofeo de guerra, en esta guerra de la dictadura contra la democracia”, señala la exmandataria en carta dirigida a su hija, Carolina Ribera Añez, su “bien más preciado”. Hoy van tras ella, en un plan desalmado que busca incriminarla, dicen que por ganancias ilícitas.

Abusos tras abusos, pero no se inmutan ante la fortuna del ‘jefazo’ y colgandejos, metidos en el cultivo de la materia prima de la cocaína, la hoja de coca, el eslabón donde se inicia la cadena capitalista de producción, distribución y consumo, su vínculo con el crimen organizado, amén de sobreprecios en todas las obras públicas y de las más de 100 muertes violentas durante sus 14 años de mandato. O de hijos actuales con la mano en la lata, en millonarios contratos sobre recursos naturales.

“No debe haber madre más agradecida y orgullosa que yo, Carolina. Dejaste a un lado tu propia vida por defenderme y buscar verdadera justicia, sin otra fuerza que la educación, los valores y las mismas convicciones democráticas que defienden la mayoría de los bolivianos. Estos cobardes, estos poco hombres, es que ya no se ni como calificarlos, ahora se ensañan con la vida de mi vida”, sentencia Añez. “Nada tenemos que esconder... Le pido a Dios que los proteja y a ustedes que sigan, como siempre lo han hecho, por el camino recto de la verdad, el honor y el amor con el que Él nos ha bendecido. Les pido perdón por este calvario. Mantengan la fe y la fortaleza, gracias a las cuales resisto, lucho y los amo” concluye su conmovedora carta y firma “Jeanine Añez Chávez, Ex Presidenta Constitucional de Bolivia y Presa Política del MAS”.

Carolina Ribera, 32 años, denunció “persecución judicial”, el pasado 7 de febrero, ya que la Fiscalía solicitó a 32 entidades información para investigar cuentas bancarias, llamadas telefónicas, facturas de servicios, bienes inmuebles, flujo migratorio a modo de respaldar la hipótesis que maneja. "Me persiguen por defender a mi madre, es la nueva forma de torturar a Jeanine Áñez, persiguiendo a su hija, y lo van a hacer con todos los presos políticos y sus familias", aseguró Ribera en redes sociales. "Investiguen, no tengo nada que esconder" señaló, y considera esta acción como un intento de amedrentarla y frenar su lucha para "conseguir su libertad y un juicio justo" para su madre.

Luis Guillen, abogado de Áñez, indicó que la investigación contra Ribera comenzó el año pasado, pero que "en ningún momento ha sido notificada". Al no haberlo hecho, dan a entender que "se están preparando acciones" contra ella. Está siendo investigada por el mismo caso, la prima del Gobernador cruceño, Natalia Ibáñez, con una amistad entrañable entre ambos desde la niñez. Él, Luis Fernando Camacho, está secuestrado y detenido desde el 28 de diciembre pasado por el supuesto Golpe de Estado, que no lo hubo. Fue fraude. ¿Otra venganza vicaria?

La frase del epígrafe corresponde al prefacio de la primera edición de “Los orígenes del totalitarismo” de Hanna Arendt, en 1950, apenas pasados cinco años de los horrores nazi y soviético. Y ya era consciente de que lo que acaba de pasar podía repetirse. Es decir, que la insania de algunas fuerzas políticas, volvieran a decidir e incidir sobre cada miembro de la sociedad y la sociedad toda. Reitero, una vez más, que no trato de equiparar los totalitarismos como regímenes de fabricación masiva de muerte, con las actuales dictaduras.

No obstante, estas no necesitan ni Cámaras ni Gulags, para ejercer la amenaza totalitaria, en detrimento de la libertad y la justicia, a través de la homogenización social y el pensamiento único, sin respeto a la vida, como primer Derecho Humano. Así, han descartando el Estado de Derecho, la independencia de poderes, la justicia y la dignidad social del tejido humano, la vigencia de partidos políticos, movimientos ciudadanos, de protesta civil, entre otros, para imponer su dominación. Esa es la realidad que vive Bolivia, con venganzas vicarias, por si lo demás no bastara.