La insensata y espantosa destrucción del tercer anillo

Pero el mayor éxito del tercer anillo iba a ser su innovador diseño urbano: tres carriles de circulación a cada lado, unos de ida y otros tres de vuelta, parqueos a 45º y amplias veredas arborizadas. Es decir no eran dos avenidas de doble sentido de marcha, era una sola avenida, lo cual simplificaba enormemente las intersecciones, reduciéndolas a la mitad y posibilitando sin conflicto los giros s la izquierda. En los lugares donde no iba parqueo, la vereda se convertía en un espacio de 10 metros de ancho, ideal para arborizar. Iba a ser una sola hermosa avenida arborizada, como lo es en algunos sectores del mismo anillo, como el hospital del cáncer, donde todavía no han entrado los arrasadores de árboles con estos perfiles asesinos. (ver gráfico)

La ignorancia y el mito de que la ciudad es para los vehículos privados y que se debe encementar lo mas posible, casi de barda a barda, ha hecho que ese perfil no se aplique jamás. Al inicio, porque por el poco tráfico se habilitó sola la faja interna de tres carriles, no tenía sentido hacerlo de un solo sentido así que funcionó momentáneamente como doble via, pero al haber habilitado la otra faja, la externa, ya se debió haber diseñado para que una faja sea de ida y la otra de vuelta, cosa que no se hizo, así que apareció el “tercer anillo externo” como si fuera otra vía. Los tres carriles internos de la única avenida se llamaron “tercer anillo interno” como si fuera otro anillo, y los tres carriles externos pasaron a ser el tercer anillo externo, en una muestra de total ignorancia del proyecto.