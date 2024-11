La insólita tregua de Morales

Este gobierno, no siempre acertado y bastante timorato, cometería el peor de los errores si es que, por la “pacificación” del país, cae en la trampa de aceptar el “cuarto intermedio” que propone Evo Morales, después de que, además del sacrificio de la Policía, las Fuerzas Armadas destacaron unas cuantas compañías y así, de inmediato, acabaron con el inconcebible bloqueo de 18 días en el estratégico puente de Parotani y en otros menores.

Evo Morales ha llevado a Bolivia a lo más bajo que se puede caer, no solo por su pésima administración, llena de corrupción y carnaval, sino por su detestable comportamiento personal. Morales ha humillado al país, nos ha ofendido a todos los bolivianos, se ha burlado de las leyes y de la moral, y ha resultado ser, sin la menor duda, uno de los presidentes más nefastos que ha tenido la nación.

Hasta ayer en la mañana se sentía ganador y amenazaba con no levantar los bloqueos si no se archivaban los juicios en su contra, principalmente sobre estupro y pedofilia, y si no se lo reconocía como jefe del MAS y candidato a la presidencia de la República el año 2025. Solo por eso, por ese deseo insano, provocó pérdidas incalculables a la economía nacional, al extremo de quebrar a grandes y pequeñas empresas, hacer pasar hambre y aislamiento a una parte importante de la población, hundirnos como a Sodoma y Gomorra internacionalmente, ordenar el cerco y la toma de unidades policiales y militares y aparecer como un divino y merecedor Dios del Poder.