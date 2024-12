La izquierda del MAS y la derecha del pueblo

Esta manera de ver las cosas deja algunas dudas que nacen del propio desarrollo de la historia del capitalismo y de la modernidad tardía, en el sentido en que, por ejemplo, si yo estoy plena y absolutamente de acuerdo con la liberación femenina, con el matrimonio gay o con la protección de la naturaleza me hacen un hombre progresista, y en consecuencia, dado que progresismo se asociaba a izquierda, un hombre de izquierda.

Difícilmente podríamos decir que los obreros en los países capitalistas hoy en día se inscriben en los parámetros de la lucha de clases. La conciencia revolucionaria que definía la naturaleza de la izquierda ha sido sustituida por los grandes logros de la ciencia y la tecnología, y las épicas batallas hoy tienen como protagonistas centrales del desarrollo económico, social y cultural ya no harapientos obreros en guetos de pobreza, sino, ciudadanos en condominios dotados de alta tecnología.

Se estima que para el año 2030, un tercio de la producción mundial estará a cargo de robots inteligentes, de esos que no hacen pliegos petitorios ni declaran huelgas ni bloquean avenidas y que trabajan hasta 24 horas sin detenerse un minuto.

Permanecer aferrado a una concepción de la historia anclada en las derechas y las izquierdas es simplemente no haber reconocido ni una décima de la realidad que caracteriza el siglo XXI.

Seguramente muchos podrían argüir, y con justa razón que el planeta está atestado de pobres, y es lamentablemente cierto, pero la pobreza del mundo actual no genera ideologías, genera indignados y estos detestan la política, los partidos les causan náuseas y las ideologías las asumen como un rosario de mentiras y medias verdades.

Lo que les preocupa ahora es su propia identidad, y esta no se define por intereses de clase, sino por expectativas, necesidades y frustraciones emergentes de su diario vivir y las propias características de su realidad cotidiana. Ya no hay obreros en el sentido del marxismo clásico, las organizaciones de las amas de casa tienen más poder que el sindicato de la fábrica de cervezas, la identidad de los LGTB pesa más que el ultimo manifiesto a la nación de algún político imaginativo, la identidad de los artistas ha sustituido la imagen del mundo polarizado y se burla de los políticos, etc.