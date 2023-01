La izquierda nacional en su laberinto

“Marginar a la izquierda nacional puede haberle generado frutos al MAS, en su énfasis y aprovechamiento del populismo indigenista con tintes racistas pero sin duda no le ha permitido ampliar su influencia en las ciudades, debilidad que los hechos del 2019 han demostrado, y ha favorecido la consolidación de los sectores conservadores como hegemónicos en el frente opositor, con una izquierda claramente incómoda con esa convivencia. Ese es un gran daño para la política boliviana del futuro”.

En otras palabras el MAS se ha rehusado a reconocer la existencia de una izquierda en Bolivia que no sea el MAS, no obstante la presencia en el pasado y en la actualidad de valiosos personajes muy destacados y conocidos.

En la lógica populista que necesita crearse enemigos, el MAS arrincona esa izquierda, la cual hoy se encuentra en un drama existencial: Arrimarse al MAS que no los quiere y con los que no comparte valores o quedarse como “furgón de cola” en la oposición, con los movimientos liberales, conservadores y confesionales en una convivencia difícil que explica en buena parte la debilidad y división de la oposición.

Lamentablemente en América Latina, la izquierda, traumatizada por haber sido desplazada del poder en varias ocasiones, no obstante haber respetado las reglas, como el caso de Allende en Chile y por las persistentes derrotas de las guerrillas, se consolida más bien como una izquierda autoritaria, estalinista, que utilizará la democracia para llegar al poder pero ya no tendrá la honestidad de jugar a la democracia: llegará para quedarse. Y ese es el planteamiento del Foro de Sao Paulo, rápidamente dirigido por la Cuba de Fidel. Hoy ese esquema autoritario es claro en Venezuela, Nicaragua y Bolivia: Chile lo ha rechazado, Colombia está en la indecisión y no sabemos cómo se alineará Lula. Es posible que en América Latina aparezca otra izquierda, más parecida a la uruguaya o la europea, es decir ese socialismo democrático que en los 90 fue derrotado por el neoliberalismo.