La justicia al revés

De acuerdo con datos de prensa de fecha 19 de abril de 2021, a la ex ministra Heidy Roca, le otorgaron detención domiciliaria, siendo que es una persona de la tercera edad y con problemas de salud que debe ser atendida regularmente. La ex autoridad está imputada por la compra de 324 respiradores chinos con supuesto sobreprecio. Las acusaciones contra Roca son: contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Las medidas sustitutivas a la detención preventiva que dictó la Justicia en contra de la ex ministra de Salud fueron: una fianza de Bs 70 000, arraigo, presentación ante la Fiscalía cada viernes, sin derecho al trabajo. Por motivos de salud debe trasladarse a otro país, para recibir la atención adecuada y observamos en la audiencia virtual, la falta de sensibilidad y de respeto a la dignidad de las personas por parte del juez, que se circunscribe a leer el informe forense, por supuesto desfavorable para la ex ministra. Dicha autoridad no proporcionó una respuesta adecuada en base a criterios de humanidad, de derecho y de vida digna.