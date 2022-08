La justicia chueca y la Policía brutal del MAS

También ayer, la Policía Departamental de Santa Cruz gasificó brutalmente a un grupo de personas que hacían vigilia en las afueras de la EPI 3 del Plan 3.000 y que exigían la liberación del detenido y trataban de impedir su traslado a las celdas de Palmasola. A los uniformados no les importó que hubiera menores de edad entre los manifestantes.

Carlos Andrés Aguilera es el nombre de la persona que irá a la cárcel por protestar durante el paro cruceño. Esos mismos días, en las oficinas de la Alcaldía Municipal se encontró varias cajas con explosivos, es decir mucho más que una mochila, además de personas que no eran funcionarios y que dormían y bebían allí. Ninguno de esos jóvenes ni nadie de la Alcaldía fue detenido por esa tenencia de explosivos.

Pero el miércoles esos 24 detenidos fueron mostrados a la prensa enmanillados, escoltados por policías y alineados como si se tratara de una banda criminal de terroristas, solo porque son parte de un grupo de cocaleros de Yungas que no son afines al partido de Gobierno.

Cuando al ministro se le preguntó por qué se estaba mostrando a los detenidos, prefirió ignorar la pregunta en dos ocasiones y no respondió.

Hace pocas semanas, en Santa Cruz se detuvo por unos pocos días a uno de los campesinos que actuó con armas en el secuestro y agresión a periodistas. La Policía no lo mostró. Cuando se le preguntó al jefe policial por qué no se lo exhibió como se hace con otros detenidos, él respondió que las leyes protegen su derecho humano y que no estaba permitido mostrarlo a la prensa sin su consentimiento.