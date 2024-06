La lectura como proyecto político

Estamos hablando de una sociología de la lectura y la educación, donde es esencial la investigación en políticas públicas educativas y culturales, para entender la escasez de perfiles políticos que vivimos, y a partir de ello generar agendas políticas y planes de gobierno que resuelvan las problemáticas estructurales, en lugar de preparar un menú electoral en base a las precariedades de la población, con estrategias de seducción electoral, con un caducado discurso de izquierdas, derechas, etc. que no caben en un mundo de ambidiestros y seres humanos con diversas cualidades y capacidades.

Ni siquiera el Estado Nación es real en el entramado social y formas en las que se está moviendo el mundo hoy en día, las transacciones políticas están por encima de este mapa de razonamiento, si no hay capacidad de gobernanza, y los países abundan en crisis fiscales, paros, marchas, devaluaciones monetarias, etc. está claro que esos países que dicen ser Estado Nación o Países como tal, no lo son, son de “pliquiploco”, un remedo de país, un “ente mal nacido”, que ha engendrado y reproducido pobreza, ha capitalizado la miseria y las necesidades de las personas más vulneradas sistemáticamente, para hacerse del poder y abusar de sus ciudadanos desde una práctica autoritaria de gobierno, que es impune y se pavea incuestionablemente ante los organismos internacionales.

En un mundo donde los autoritarismos y la violencia estructural se han normalizado, estos países están condenados a la extinción, a ser absorbidos, tal vez su existencia prevalezca en nombre, pero no en contenido, porque no hay capacidad de gobernanza, no hay capital, el endeudamiento internacional es de una escala tal, que le impide tener capacidad de negociación y lo más probable es que establecerán convenios para vender capital humano mercenario de las guerras vigentes y las que se vienen, como lo hicieron varios países que ya no figuran en el mapa mundi.