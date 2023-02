La ley del oro y sus detractores

Por Griselda Chambi, Lic. en Contaduría Pública

La polémica respecto a la ley del oro tiene dos bases fundamentales, la venta y la compra de dicho metal precioso; sin embargo, debemos hacer el análisis respecto al valor que tiene este mineral, entendemos que Bolivia tiene 42,5 toneladas de oro (en bóvedas del BCB), en este aspecto el precio del kilo de oro el 8 de marzo de 2022 era de $us 63,49 vale decir que las Reservas Internacionales Netas (RIN) en oro equivalían a $us 2.698 millones, sin embargo el 15 de febrero de 2023 el precio se redujo a $us 59,13, vale decir que las RIN de Bolivia en oro se redujo a $us 2.513 millones, vale decir que por solo conservar el oro físico Bolivia perdió $us 185 millones.

Con este proyecto de Ley se pretende que el BCB pueda comprar el metal precioso a los productores nacionales, a precios determinados internacionalmente, esto incrementara las RIN en cuanto a las toneladas de oro, pero cuando el precio del oro a nivel internacional aumente el BCB podrá vender, como ejemplo tenemos que el 15 de febrero de 2022 si el BCB hubiera comprado 10 toneladas de oro a $us 59,13 sería $ 591.300.-, si el precio se incrementa en un dólar vale decir a $us60,13 el precio de esas 10 toneladas se incrementara a $us 601.300.- vale decir que por cada dólar de incremento en el precio del kilo de oro se ganará $us 10.000.-, se supone que esta ganancia crece cuando se aumenta la cantidad física de compra.

La fluctuación del precio del oro a través de la historia alcanzó picos muy interesantes, pero lo lúcido de esta ley (si se aprueba), es que el BCB podrá comprar barato y vender cuando se eleve el precio; ahora bien, las críticas de algunos políticos y analistas económicos indican que este proyecto de ley es negativo debido a que el gobierno reducirá las RIN porque “venderán” el oro que tenemos, vale decir que para estos profesionales solo analizan la parte de la venta de oro y no consideran la compra a los productores y sus ventajas de los mismos.

Ahora bien, en este proyecto de ley se debería establecer una cantidad mínima de oro físico, por ejemplo, que el BCB tenga 45 toneladas en sus bóvedas, lo demás debería estar sujeto a las transacciones para que de esta manera el país pueda obtener ganancias por transacciones comerciales internacionales.