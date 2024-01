Lo primero que me gustaría resaltar es que el lenguaje, el alcance y el tono de la ley son casi de guerra. El preámbulo inicial es claro, descarnado y dramático, es la versión gaucha del “Bolivia se nos muere.” La crisis económica y social de Argentina es ciertamente “grave y profunda” y Milei hace bien en enmarcar esta ley en ese contexto. Es una ley de urgencia, sin remilgos y diseñada para enfrentar una crisis de enorme magnitud. Pero Milei también acierta en el diagnóstico: “Esta crisis es el producto de haber abandonado el modelo de la democracia liberal y la economía de mercado plasmado en nuestra Constitución de 1853 y haber avanzado, durante décadas, hacia un modelo de democracia social y economía planificada que no solamente ha fracasado en nuestro país sino en todos los países en donde se ha implementado a lo largo de la historia.” Esto es muy importante porque tener claro el diagnóstico muestra el camino a seguir. A partir de ahí, Milei se genera la legitimidad necesaria para atacar la crisis de forma frontal y a través de políticas de shock. Muchas de esas políticas serán impopulares y probablemente hagan que la crisis se profundice antes de que las cosas mejoren, pero la alternativa es el colapso final.

La ley ómnibus modifica o deroga una veintena de leyes. De hecho, la palabra “derógase” o sus derivados “derogar,” “derogadas,” etc., aparece 70 veces en las 351 páginas. Esto muestra claramente las intenciones del nuevo gobierno. El objetivo es destrabar, desregular y permitir que los agentes económicos decidan en libertad qué hacer, qué producir y a qué precio vender lo que producen. Por ejemplo, la ley les da libertad a las compañías de seguros para definir sus precios y sus productos sin autorización del ente supervisor. La ley también elimina los controles de precios del petróleo que se vende dentro del país (el famoso “barril criollo”) e incluso los controles de precios de los libros (creámoslo o no, en Argentina hay una ley, la 25.542, que fija un precio uniforme de venta al público de libros).

La ley también desregulariza o permite la reventa de entradas a espectáculos (algo que ha debido celebrar el profesor Walter Block y todo aquel que valore la eficiencia de la asignación de recursos que producen los mercados). Y ya que estamos en el ámbito cultural, la ley comprende un paquete de reformas que incluyen el cierre del Instituto Nacional de Teatro y del Fondo Nacional de las Artes, y la reorganización y reducción de financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Estas también son buenas medidas. ¿Por qué debería el Estado subsidiar el arte y la cultura con impuestos de muchos a los que esas actividades probablemente no les interese? ¿Por qué deberían decidir los políticos qué cosas son “buenas” y, por lo tanto, justifican subsidios que se pagan con la plata de la gente? ¿Por qué no dejamos que la gente escoja en libertad en que gastar su plata?

En términos de impuestos hay cosas positivas y otras no tanto. Primero lo positivo. La ley permitirá que personas con menos de $us 100.000 en activos no paguen impuestos por los mismos. ¡Excelente! También se elimina el impuesto a las transferencias de bienes inmuebles que era del 1,5%. Se propone, además, una iniciativa de transparencia fiscal que me parece genial. Si la ley se aprueba, los recibos o comprobantes de pago en tiendas deberán ahora anotar el precio del producto y el IVA por separado. Esto ayudará a los argentinos a visualizar cuanta mano le mete el gobierno a su plata. Esta iniciativa incluye además esta perla: se elimina el uso de la palabra “gratuito” o similares en la publicidad de las prestaciones de servicios públicos, “debiéndose aclarar que se trata de una prestación o servicio de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes.” Magnífico. Milei está dándole una cátedra de economía al mundo.