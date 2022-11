La ley para distribución de escaños y recursos

En ese entendido, establecer la regla para la distribución de los recursos fiscales entre los gobiernos del país, no le corresponde al Ejecutivo, sino al Legislativo (Ley 031, art. 110.I y Disp. Trans. 17.II). Eso porque este es el órgano normador y no así el Ejecutivo. A este, lo que le corresponde es reglamentar el mecanismo mediante el cual transferirá esos recursos, y efectivizar esa transferencia en los plazos y periodos que establezca esa ley.

Establecer la fecha del Censo no es parte de la norma sustantiva, sino de la norma procedimental, por lo que no es atribución de la ALP definirla. No corresponde elevar a rango de ley el DS 4824 que dispone la fecha de “empadronamiento del Censo” y el mes para la “distribución de los recursos económicos de coparticipación”. Lo que sí puede hacer la ley es la disposición transitoria que establezca un plazo.