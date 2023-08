La llegada del narcopopulismo

Cabría la pregunta: ¿Bolivia podría no escapar a esta clase de vinculaciones? ¿Es posible que más de una autoridad, posiblemente, haya tenido financiamiento del narco para sus puestos públicos? No olvidemos que el dinero proveniente de los cocaleros está contaminado hasta en un 90% con el narcotráfico. Así que, estadísticamente, no sería una locura prever esta irregularidad. De hecho, el otro día se denunció que un narcotraficante, para variar liberado extrañamente de la cárcel, ingresó a la Asamblea Legislativa por un ascensor oficial, sin ningún problema. Una verdadera desfachatez.

Lo más paradójico de toda esta infamia populista, es que su apoyo mutuo entre regímenes venales constituye una especie de credencial de prestigio progresista en la región. ¡¡¡Prestigio!!! Respaldar una dictadura, a gobiernos abiertamente corruptos y amigos de las FARC, del ELN, de las guerrillas, de los cárteles. ¿Eso es prestigio? No, no lo es. Es imbecilidad.

El narcopopulismo ha cooptado nuestras vidas y las ha hecho miserables. Ya no sabemos a quién tenemos al lado. Ya no sabemos si sacarnos o no una fotografía en un cumpleaños con alguien. Ya no sabemos si ese o aquel político está ligado a Marset o si toda esta lucha contra los narcos es sólo una fachada gigantesca para lavarse ese rostro mugriento que tienen. Ya no sabemos nada. Sólo que el narcopopulismo ya entró y está cómodamente sentado, moviendo hilos.