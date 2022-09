La locomotora cruceña aporta 30% al PIB del país y $us 2.219 millones a exportaciones

Santa Cruz, bastión y locomotora económica del país, aportó más del 30% ($us 12.335 millones) al Producto Interno Bruto (PIB nacional) en 2021 -superando a La Paz, $us 11.269 millones (28%) y Cochabamba, $us 5.852 millones (14%)- y hasta junio de este año contribuyó con $us 2.219 millones (32%) de las exportaciones nacionales, cuyo valor total hasta ese mes superaron $us los 7.000 millones.

La resiliencia cruceña tiene que ver con su base agropecuaria, agroindustrial, agroexportadora y forestal, especialmente en el primer caso. Así, en 2021, la soya y derivados generaron $us 1.365 millones de exportación (más de 2,5 millones de toneladas); girasol y derivados, más de $us 135 millones; carne de ganado bovino, $us 102 millones; azúcar, alcohol, leche, frejol y otros, por más de $us 160 millones. Los productos madereros casi $us 100 millones, todo ello, luego de atender plena y cómodamente la demanda interna.

El aporte al PIB cruceño de los micro, pequeños, medianos y grandes productores privados supera el 12% de los “servicios de la administración pública” (frente a La Paz, 21% y Cochabamba, 20%). También se destaca el aporte del sector servicios en más de 50% al PIB regional, donde los actores no son el Estado o las transnacionales, sino, principalmente, los oriundos y migrantes del interior.

A juzgar por el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, el aporte de Santa Cruz al PIB nacional es gracias a su modelo de desarrollo basado en cinco factores (tierra, trabajo, capital, tecnología e institucionalidad)- y en cinco valores (libertad, individualidad, cooperativismo, competencia e integración).

Además, -asegura- es el crisol de la bolivianidad con una migración interna que ha llevado al departamento a ser el más poblado del país, con 29% del total; los oriundos, los migrantes internos y externos (japoneses, menonitas, rusos, brasileños, argentinos, etc.), invierten, producen y hacen familia en la región. “Gracias a ello, la región produce el 76% de los alimentos del país; aporta con 32% a las exportaciones totales; con 75% a las Exportaciones No Tradicionales (ENT) y con 87% a las agroexportaciones”, destacó Rodríguez, que ve que el desafío es triplicar la producción de alimentos al 2025, de forma económica, ambientalmente sostenible y socialmente responsable; desarrollar una economía de servicios (hub aéreo, hidrovía Paraguay-Paraná, corredor interoceánico, turismo histórico, cultural, gastronómico y de negocios) y la nueva economía del conocimiento.

El peso en las exportaciones

Según el IBCE, el principal producto de exportación hasta junio de 2022 fue el gas ($us 1.428 millones); seguido del oro, con $us 1.397 millones; la soya y derivados con $us 1.144 millones y el zinc con $us 979 millones. Resalta el sitial para la soya, recurso renovable que se envía con valor agregado, muy cerca de superar al gas y a los minerales mencionados.

Desde la organización empresarial destacan la evolución de las ENT, registrando al primer semestre su máximo aporte al valor global en 17 años (29%), mientras que, las ventas tradicionales lo hicieron en 71% (49% minerales y 21% hidrocarburos), además se confirmar la supremacía de las ENT (agropecuarias, agroindustriales, forestales, madereras, manufactureras y artesanales) sobre las ventas de hidrocarburos que hace pocos años representaron la mitad de las exportaciones.

Santa Cruz, es el primer exportador de Bolivia aportando, hasta junio, $us 2.219 millones (32% del total); seguido por Potosí, con $us 1.536 millones (22%) y La Paz con $us 1.330 millones (19%). Con más de cuatro millones de toneladas de carga despachadas, el departamento aportó hasta junio un 52% al volumen total de exportación del país.

En cuanto a las ENT, la región contribuyó con $us 1.525 millones (75% del valor) y 2,2 millones de toneladas (80% del volumen). En exportaciones agropecuarias es primero, con $us 1.382 millones (87% del valor) y dos millones de toneladas (94% del volumen).







El sector pecuario dinamiza y jala la economía de la región y el país



Comercio exterior cárnico



El martes, con motivo de la presentación del ‘Portafolio estadístico del sector ganadero bovino 2021’, proyecto de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), su presidente Adrián Castedo, compartió cifras que son motivos de orgullo para la región.

Entre otros datos, afirmó que la población ganadera bovina asciende a 10.385.482 cabezas. Del total, el 44% está en Santa Cruz, el 30,1% en Beni, el 6,7% en Chuquisaca y el resto en los demás departamentos del país. En valor bruto de producción bovina el sector generó $us 838,7 millones en 2021.

Santa Cruz tiene 81 predios habilitados para exportar carne, es decir, el 99% de todo el país. El año pasado, las ventas externas de carne y derivados sumaron $us 100 millones y al primer semestre de 2022 rozan los $us 80 millones.

El informe proyecta que el saldo exportable de carne vacuna suba en 35,6%, de 51.739 toneladas este año a 70.189 en 2030.

El sector constructor de Santa Cruz atraviesa una fase de recuperación progresiva que se sostiene en gran medida por los emprendimientos del sector privado, sin embargo, no llega todavía a los niveles anteriores a la pandemia. Para el segundo semestre de este año, se proyecta un crecimiento del 2,42%, con base a datos históricos de los últimos tres años.

Hasta abril de la presente gestión, con datos de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), se vendieron 855.075 toneladas métricas de cemento, a nivel nacional, mostrando un incremento de la demanda de cemento para la construcción que repercutió de manera importante en la economía nacional, con mayor incidencia en Santa Cruz, el cual registra 239.453 toneladas métricas de cemento vendidos hasta el mencionado mes.

Inversión y empleos

A 16 días de Expocruz, ‘Nuestra feria, la mejor del mundo’, que encarna el ADN pujante, emprendedor y optimista de Santa Cruz, proyecta superar el medio millón de visitantes, participan 2.000 marcas expositoras y más de 20 países y delegaciones internacionales.

La muestra ferial septembrina generará más de 75.000 fuentes de empleos, con un impacto del 2,5% del PIB cruceño. La feria internacional reúne a los sectores productivos en un solo lugar, como la mayor muestra multisectorial de Bolivia. Para esta versión retornan de Tigo, Viva y AXS Bolivia), ausentes por varios años.

