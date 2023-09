La locomotora cruceña no se frena

La resiliencia es el factor clave para explicar lo que pasa con la economía del departamento de Santa Cruz. Todas las empresas y sectores en menor o mayor medida han sufrido los problemas que trajo consigo la pandemia y la actual crisis económica.



Pero los negocios se han levantado y seguirán haciéndolo, otros han surgidos en medio de una coyuntura adversa como la vivida durante el periodo de emergencia por el Covid-19. A su vocación agrícola, ahora la economía cruceña suma un ecosistema digital que cada día se expande más y más.

Esto ha hecho que la economía no se detenga incluso pese a las trabas internas puesta por el Estado, que desde hace más de una década controla y limita las exportaciones no tradicionales, que son el sostén de una región donde la hospitalidad es ley.

Las cifras sustentan lo expuesta en estas líneas, porque como se dice en un juego de azar: “lo que se ve se anota”.

Datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) — extraídos del INE— señalan que de los $us 4.511 millones exportados en 2022 por Santa Cruz, un total de $us 1.530 millones (34%) correspondieron a hidrocarburos y minerales, pero el grueso de las mismas, un 66% equivalente a $us 2.982 millones, fueron Exportaciones No Tradicionales, principalmente: soya y derivados (torta, aceite crudo, grano, aceite refinado, harina), aceite crudo de girasol, carne bovina, alcohol, azúcar, despojos comestibles de bovinos, leche, torta y aceite refinado de girasol, chía, maní, frijol y maderas, entre los más destacados.

Y durante el primer semestre del 2023, un total de 309 productos fueron exportados desde Santa Cruz, por $us 1.694 millones.

El grano es uno de los productos de exportación principales de Santa Cruz

Pero no todo es color de rosa, según la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) durante la gestión 2022 las exportaciones llegaron a $us 4.499 millones, mientras que en el primer semestre 2023, la última información publicada por el INE, las mismas alcanzaron a $us 1.694 millones, lo que significa una caída del 24% con respecto a similar periodo de la gestión pasada.

“Si se brindan las condiciones, Santa Cruz puede aportar con mayores volúmenes para la exportación, sin descuidar el mercado interno, contribuyendo así a la economía del país y la generación de empleos”, indicaron desde esta institución.

La importancia económica de la región también está presente en el sector financiero, datos de la Cámara de Industria, Comercio, Servcios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) señalan que del crédito total otorgado por el sistema bancario al sector privado que llega a $us 26.044 millones; Santa Cruz representa el 43% ($us 11.320 millones). El ámbito tecnológico no escapa del cuadrante económico, de las 147 startups del país el 44,2% se encuentra en Santa Cruz, seguidas por La Paz (33,3%) y Cochabamba (15,6%).

El surgimiento de emprendimientos digitales es un signo de la creciente innovación y dinamismo de la economía cruceña.

Líder en exportaciones de emprendimientos digitales

Según Cainco, el 45% de la actividad manufacturera se produce en Santa Cruz. De acuerdo con el INE (2021), el valor de la producción de la industria manufacturera cruceña fue de $us 1.918 millones.

Sin tomar en cuenta las exportaciones de gas y el oro, las exportaciones de Bolivia fueron $us 7.580 millones en 2022. Santa Cruz aportó con el 43% del total ($us 3.266 millones).

La región lidera los emprendimientos digitales, de 147 startups registradas en el país un 44,2% se encuentra en el departamento oriental. Están ligadas al sector servicios.

La exportación de carne cuenta con un mercado consolidado pese a las restricciones estatales

“El potencial exportador cruceño es inmenso”



Gary Rodríguez, gerente general del IBCE

El modelo de desarrollo cruceño apunta a la mejora de la calidad de vida de los bolivianos, tanto de los habitantes de la región, así como del resto del país, sobre la base de la activación de su potencial en los campos productivo, comercial y de servicios.

Poca gente sabe que, si bien la agropecuaria- agroindustria y el sector forestal/maderero son la base productiva regional representando un 35% de su PIB, el 50% del mismo tiene que ver con el sector terciario (finanzas, comunicaciones, energía, transporte, etc.), lo que la hace una economía resiliente en tiempos complicados.

El potencial económico cruceño es inmenso, no solo en cuanto a la nueva minería, sino, también, para el desarrollo de la economía de servicios y del conocimiento.

Pese a todas las dificultades y frenos, el departamento de Santa Cruz no para de crecer, gracias al gran mercado interno con el que cuenta (3,6 millones de personas), así como por la provisión de alimentos y otros al mercado del interior del país y al mundo, a través de la exportación.

Desde 2011 el PIB regional crece más que el nacional, por eso se dice que la región es la locomotora de la economía del país, porque “jala” el crecimiento del PIB nacional hacia arriba.

Santa Cruz podría crecer mucho más, porque es un ejemplo. Si se permitiera utilizar plenamente la biotecnología en el agro o si el Estado coadyuvara a un mayor uso de la Hidrovía Paraguay-Paraná, lo que además de mejorar la competitividad permitiría prestar servicios portuarios al comercio exterior; de igual manera, si se alentara la construcción del hub aéreo en Viru Viru, etc.

En el primer semestre del 2023, un total de 309 productos fueron exportados desde Santa Cruz, por 1.694 millones de dólares y 3 millones de toneladas.

Pero el potencial productivo y exportador cruceño, en términos de bienes y servicios es inconmensurable, se podría decir que “el cielo es el límite”.

