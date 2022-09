La lucha política continúa porque el ex Morales, desde su reino en Chapare, expande la ilegal cadena capitalista coca-cocaína y quiere recuperar el poder del que usufructuó 14 años. Lo acompañan en ese embate su exvice, quien se asume como el último jacobino de la historia y un ex ministro sociópata que quiere a los opositores políticos “conviviendo con gusanos”. Todo revuelto en el variopinto universo del Movimiento al Socialismo(MAS) y su interna populista y demagoga.

La sociedad democrática, sin amparo alguno ¡les exige el cumplimiento de la ley!, mientras ellos abusan, destrozan vidas y haciendas, judicializan la política y politizan la justicia con guillotinas judiciales, sin cortar cabezas, sí, pero dejando al país malherido. En esta lucha política tan asimétrica frente al poder del MAS, que se concibe y se quiere total, pareciera que no tiene destino la democracia como convivencia entre diferentes y respeto a la diversidad. No obstante, mientras haya gente, ciudadanía y pueblo que no se rinden frente a esa evidencia de poder antidemocrático y centralista rotundo ¡la lucha política continúa!

“Incumplimiento de deberes” fue el que él acometió por no haber respetado el voto del referéndum del 21 de febrero de 2016, que le dijo No a su cuarta postulación como candidato a la Presidencia. Con esa postulación (2019) violó el artículo 168 de la Constitución que solo admite dos elecciones continuas. Ese es el origen de la crisis política que vive Bolivia y que repercute en el propio MAS, hoy con tres cabezas: un presidente, un vice y un ex que piensan en la elección del año 25, bicentenario de la fundación de la ex República, de la que abjuraron y prostituyeron sus instrumentos democráticos: elecciones y voto universal.