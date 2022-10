La lucha por la democracia continúa

La democracia en Bolivia es una conquista que demandó y aún demanda compromiso y lucha permanente. Hace 40 años, se libró una batalla de principios contra las dictaduras de los militares. Ahora se sigue peleando por los mismos principios contra los afanes de imposición de ideas, de control de la justicia y contra la posverdad de hacer creer que todo lo que no emerge del MAS y sus aliados es dañino para los bolivianos.

La democracia no solo es el derecho al voto para elegir representantes. La democracia es tener la convicción de que se vive en libertad, para pensar, para proponer y que las propuestas sean al menos escuchadas, para emprender o para tener un empleo digno y de calidad. No es democracia que se descalifique a las minorías, que se rechace otras ideas solo porque son de la oposición. No es democracia que aún haya gente en el exilio o que los políticos opositores sean detenidos y enviados a prisión preventiva, mientras hay corruptos del oficialismo a los que se les valida una serie de artimañas legales.