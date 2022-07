La mágica elección de los libros

La primera vez que me pasó, la tomé como una casualidad, una eventualidad producto del azar. Sin embargo, ya la he vivido más de un par de veces y estoy convencido de que no es cuestión de suerte. Me estoy refiriendo a la experiencia de que un título, una portada, un autor, un libro, de los que no tenía ninguna referencia o conocimiento, me elijan para que me zambulla en sus páginas y encuentre en sus contenidos coincidencias con capítulos de mi vida, respuestas que venía buscando en otros sitios, descripciones parecidas a mis vivencias, soluciones a inquietudes que me perturbaban en ese momento… episodios inexplicables, asombrosos, mágicos.