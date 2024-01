La maldición del Homo Masistas

¿Qué pasó? Al margen del pésimo manejo de la economía nacional en una bonanza histórica, los masistas empobrecieron a más del 70% de los bolivianos arrojándolos al barro de la informalidad, el contrabando y el comercio ilegal. Se pasó a depender cada vez más de un Estado corrupto y clientelista. El MAS dinamitó la ya endeble institucionalidad de Bolivia y literalmente la reventó por los aires. Los nuevos ricos ahora son contrabandistas que construyen edificios grotescos llamados cholets en El Alto, de millones de dólares, sin pagar un peso al fisco, sin rendirle cuentas a nadie. Se emborrachan semanas enteras y el futuro ya no es ser alguien digno. Ahora se trata de tomar el atajo de la ilegalidad. Los narcococaleros son los nuevos poderosos en Bolivia y cooptan a jóvenes en el negocio maldito de la droga. Claro, ellos tienen partido político, protección policial y militar. ¿Quién diría no a ese camino pavimentado sin esfuerzo ni trabajo intelectual y mucho menos laboral honesto?

Aquella Bolivia un poco más decente, se ha estropeado. La escala de valores está desdibujada, la llamada meritocracia, que es una trampa ideológica, no era tan mala palabra. La cultura del esfuerzo regía con naturalidad y la exigencia no estaba mal vista. No era, por supuesto, un país ideal, sin duda. Pero el orden no era un valor estigmatizado y la decencia - mínima aunque sea -, era la regla en el servicio público.