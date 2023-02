La maquinita de hacer dinero

Al final de ese día me visitó un colega del BCB con una preocupación: el Banco Central estaba escaso de billetes Bolivianos. Dado el impresionante cambio de las familias de dólares por Bolivianos, ya no se contaba con billetes disponibles para proveer al público.

En este momento como país estamos con baja liquidez en dólares, entre $us 300 y $us 400 millones. Tenemos más reservas (como $us 3.200 millones) principalmente en oro y también en una “moneda” que usa el FMI llamada DEG.

Convertir el oro en divisas no es difícil operativamente; pero podría tener ciertas barreras legales. Es uno más de los activos que tiene el país para enfrentar la actual situación.