La mar estaba serena

Serena estaba la mar…

Así lo dice, en otras palabras el portal Portuario de Chile, en la nota referida a la mentira del “estado plurinacional”, para amainar las quejas de los bolivianos que somos muy exigentes en esto de tener diésel todos los días en los surtidores (jodidos somos, pues, diésel diario nomás queremos, diría un ch´ukuta burlesco), para trabajar y salir de la pobreza, que, si se lo escucha a don Luis A. Arce Catacora, “estamos a punto de desterrar del suelo patrio”.

Dice el titular del medio citado que: Supuesto cierre del Puerto de Arica difundido en Bolivia es falso, fechado el 25 Julio, 2024 (Redacción PortalPortuario-@PortalPortuario - https://portalportuario.cl/supuesto-cierre-del-puerto-de-arica-difundido-en-bolivia-es-falso/)

La nota: “Durante las últimas jornadas han circulado en diversos medios bolivianos la información de que el Puerto de Arica ha permanecido cerrado, lo cual habría impedido el ingreso de combustible destinado al país altiplánico sin litoral.

La operación se realiza a través de una línea submarina parte del terminal Sica Sica que cuenta con tres boyas de amarre y que es operado, bajo la modalidad de concesión marítima, por YPFB de Bolivia.

Hasta los alrededores de ese punto han llegado tres naves y una cuarta lo hará este domingo, lo cual permitirá inyectar combustible. Solo el último buque llevará 42 millones de litros de diésel.

En ese sentido, los dichos del ejecutivo boliviano contrastan con la realidad, ya que el Puerto de Arica ha permanecido abierto de forma casi ininterrumpida durante ese lapso. En efecto, según dados conseguidos por PortalPortuario, el recinto -que es operado por Terminal Puerto Arica– solo tuvo un cierre de 40 horas en lo que va de julio producto de marejadas.

El Terminal Sica Sica, cabe mencionar, no forma parte de las instalaciones portuarias del estado chileno, razón por la cual ni la Empresa Portuaria Arica ni su concesionario, Terminal Puerto Arica, tienen relación con la operación de las boyas y el ducto que es gestionado de forma directa por YPFB”.

Hacen referencia, también a que: “El vicepresidente Nacional de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Ariel Montaño, afirmó en referencia al Puerto de Arica, sin distinguir que se trata solo de las boyas y la línea submarina, que “este puerto está cerrado, va a ser la tercera semana que está cerrado”.

Es llamativo el hecho de que se haga referencia a que sólo “el último buque llevará 42 millones de litros de diésel”, cuando lo que más se espera es Diésel que, si llegan sólo 42 millones, eso alcanza sólo para 3 días, en procesos normales de carga y abastecimiento.

En efecto, el Vicepresidente Nacional de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ariel Montaño, dijo a Bolivisión: “Un cuarto buque con 42 millones de litros de diésel arribará este domingo al puerto chileno de Arica, (domingo 28 de julio, la anotación es nuestra) específicamente al terminal Sica Sica, con lo que sumarán 106 millones de litros de carburantes –entre diésel y gasolina– en espera para descargar y ser trasladados al país aseguró.



Le mer este serene… le mer esteve serene

Hasta el vienes en la noche YPFB seguía con el cuento. Lo único que no queda claro en esto es quién mintió primero, si Dorgathen: “Un 22% de los despachos de diésel se redujo a nivel nacional debido a factores climáticos; tenemos dos factores climáticos que hoy nos están complicando la logística” (22 de julio) o el presidente Arce, o fue una consigna de gobierno, en un desesperado intento de evitar las protestas de gruesos sectores de la población que dependen del nuevo “líquido elemento que no se toma pero se usa para “mover al país”… sin tratar de hacer propaganda, la certera frase de más de un dirigente transportista o agricultor.

Li mir iestivi sirini… sirini istivi li mir

A quién creen, que engañan, los que están “circunstancialmente” (nunca mejor aplicada la palabra) en el poder? El país está muy complicado, nos faltan muchas cosas, como dólares, combustibles, seguridad jurídica, seriedad y cumplimiento de la palabra desde el gobierno, pero no nos falta información; estamos a un “clic” de la información que abunda en RRSS; la hay de la seria y de la otra, sólo hay que saber discriminar y listo! Ya estamos con los datos que nos permiten asegurar que desde el gobierno nos mintieron en esto de la falta de diésel y de dólares y de todo lo demás… sólo falta poco para saber exactamente cuánto de lo de Mayaya es verdad… ya sabremos acerca de ello… es cuestión de paciencia.



Lo mor ostobo sorono… sorono ostobo lo mor



Dorgathen, con “moderno” corte de pelo al estilo “pibe chorro” nos dijo, que a los problemas del “mar bravío”, se sumaba la reducción del caudal en la Hidrovía Paraguay-Paraná que impide el acceso de barcazas por el Canal Tamengo, donde Bolivia cuenta con tres puertos para la importación de productos, como diésel y gasolina, y la exportación de soya y sus derivados.

Las actividades de las navieras por el canal fueron suspendidas la semana pasada; el presidente de YPFB sostuvo: “No estamos pudiendo introducir el combustible por esta vía de acceso”.

Lo que no dijo Dorgathen, es que Bolivia, en los casi 20 años entre los 2 gobiernos del MAS (Morales-Arce), nunca se preocuparon por hablar con Brasil que tiene que ver en el tema, para hacer el dragado sostenible de la hidrovía Paraguay -Paraná, y, sobre todo en el Canal Tamengo que es un tema delicado; hoy, sin planificación y estudios no se lo puede hacer, aunque estudios hay.

Dragar en el caso concreto, el Canal Tamengo o cualquier otro rio navegable, conlleva riesgos ambientales y problemas de inundaciones, si no se lo hace bien, pero trabajar en papeles y aplicar por etapas lo planificado, en tiempos de sequía es posible, Paraguay ya hizo dragado en algunos sectores y trabaja todo el año, menos peso en tiempo seco, pero trabaja.

Yo creo que en nuestro país no lo hacen porque este “gasto” en el oriente del país y al Gobierno no le interesa que ese “camino de agua”, tan usado por Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, solucione el problema del agro y demás actividades que se puedan, sin pasar por occidente. Para ellos, para los centralistas, esa no parece ser de interés, aunque pudiera ser un emprendimiento privado o conjunto; al fin de cuentas ya hay 3 puertos privados que trabajan ahí. CADEX y CAINCO saben de esto, ya hicieron trámites como por el año 2013, con una exportación de soya a China,



Lo mor estobo sorono… sorono ostobo lo mor…



Al fin, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos avisó al gobierno/Estado, que rechazó la prórroga solicitada para cumplir las recomendaciones/exigencias para cumplir con las resultantes de las ejecuciones extrajudiciales y “realizadas tras la toma del hotel Las Américas, en 2009, y pasó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; o sea, se viene un juicio muy duro contra el país, de parte de muchas de las víctimas del terrorismo de Estado en el caso citado; la CIDH también pidió, con anterioridad, que se procese a los responsables, identificados en el gobierno de Evo Morales. Nunca se cumplió nada van a juicio. Ver: https://eldeber.com.bo/pais/los-autores-de-ejecuciones-extrajudiciales-y-torturas-en-intervencion-del-hotel-las-americas-van-a-j_378530



Lu mur ustuvu surunu, surunu ustuvu lu mur….



Está claro que el único mar tranquilo fue el de Arica, y que el gobierno inventó una temporada de marejadas en el mismo. En todo lo demás… así nos va... y lo dejo aquí, tarareando la inocente canción que usábamos de juego, en los tiempos en los que no había celulares, tablets… pero, había diésel