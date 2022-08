La mejor defensa es el ataque

Por ejemplo, no es la derecha la que pidió un crédito de $us 400 millones para dar soporte al Tesoro General del Estado y que puso en evidencia que Bolivia tiene hoy la deuda externa más alta de su historia y que falta liquidez, por lo que se busca echar mano de todo para acceder a más recursos económicos, mientras se presenta una fachada de reactivación económica.

No es la derecha la que manda a reprimir con violencia y que niega cualquier posibilidad real de atender la demanda de los cocaleros de Yungas, cuyo reclamo está enmarcado en la ley, ya que solo se permite un mercado para comercializar coca, mientras el Gobierno apadrina a un mercado ilegal.

No fue la derecha la que se aplazó en la preparación del censo que debía realizarse en noviembre de 2022. En cambio, es el Gobierno el que aplaza la realización de esta encuesta, dejando la impresión de que al MAS no le interesa su realización.

O quizás lo que busca la estrategia gubernamental es inventar un enemigo y tensionar al país para que no se hable de la deuda externa, de la falta de liquidez o de la falta de reforma judicial. En realidad, quizás la mejor defensa para que no se vea el fondo de la gestión presidencial es el ataque a una derecha que no es tan poderosa como se la pretende ver. Quizás inventando enemigos se deje de hablar del gasto excesivo de recursos de todos para pagar a sindicalistas leales al MAS, que ganan mucho sin trabajar, mientras en el discurso se repite que este es un gobierno del pueblo, cuando el verdadero pueblo vive en la pobreza y sin trabajo.