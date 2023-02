La menor desocupación no esconde la mala calidad laboral en Bolivia

Marcelo Mamani es uno de esos ejemplos. Es chofer de micro. En Nochebuena, salió de casa a las 5:30, retornó a las 22:30, pero las 15 horas laborales, sin contar que debe operar 26 días al mes, lo dejaron destruido. No pudo sostener su cuerpo hasta la cena y el abrazo.

Nunca podrá jubilarse, no tiene seguro de salud, y salió a trabajar en esos feriados porque él mismo debe generar su aguinaldo. Mamani es un ejemplo de lo que se conoce como empleo precario.

Lo mismo le pasa Leyla Cossío (no quiere dar su nombre real). La comunicadora social tiene poco más de 30 años, pero en el último tiempo no encuentra un trabajo estable. Está vendiendo ropa usada donde le permiten asentarse. Y lo mismo le pasa a P. Ribera, que cambió su profesión por la venta ambulante de refrescos.

Para el economista Jaime Dunn , no hay mucha información actualizada sobre subempleo, y la que existe no necesariamente tiene una metodología estandarizada, lo que ocasiona que los indicadores oscilen.

Cuestionó que, en la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre empleo en el país, no se incluyeran preguntas relacionadas a subempleo.

“Lamentablemente, el INE ya no difunde los datos, mientras que en varios países se miden, y además es una medida muy importante, sobre todo para ver cómo eliminar el subempleo o empleo precario”, opinó, y citó un cálculo del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), que estima 21% de subempleo en 2001, y por encima de 60% en 2019-2020.

Desde el Cedla se vislumbró, además, que la proyección laboral en el país no es alentadora porque la tendencia es el incremento de la informalidad, la ocupación por cuenta propia y los empleos asalariados cada vez más precarios.

Se atribuyen los bajos niveles de desocupación al incremento de las ocupaciones en el sector informal, principalmente el trabajo por cuenta propia, fenómeno que se agudizó con la pandemia, y que acarrea ausencia de aporte a jubilación, seguridad social de corto plazo, bonos de antigüedad, etc.

El informe “Busco y no encuentro: El desempleo juvenil en Bolivia”, también del Cedla, indica que la calidad del empleo para los más jóvenes, va a la inversa de su nivel de formación y adquisición de nuevas habilidades.

Lo más inquietante es que el panorama no es tan alentador, y esta tendencia a la precarización es una barrera para jóvenes que tienen un mayor grado de formación, ya que no encuentran trabajo de acuerdo a su nivel de instrucción y, si lo encuentran, no va de la mano de condiciones aceptables.