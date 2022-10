La mentirosa “demanda interna”

Una falacia muy común en el análisis económico es considerar oferta y demanda como dos acciones independientes. Es fácil pensar en vendedores y compradores como grupos distintos que ejercen solo una función, vender o comprar, y no la otra. Muchos economistas, por ejemplo, se refieren a “shocks de oferta” o “shocks de demanda” cuando tratan de explicar el origen de las recesiones, como si los primeros no implicaran los segundos y viceversa.

La realidad es que oferta y demanda son la misma cosa o, si quieren, dos caras de la misma moneda. Asumamos por un minuto que no existe el dinero. Sin la existencia de billetes, la única forma de comprar algo es ofreciendo otra cosa a cambio. ¿Cómo convencemos a alguien de que nos venda su auto, un plato de comida o un kilo de azúcar? La única forma de hacerlo es ofreciéndole a esa persona otros bienes o productos que ella esté dispuesta a aceptar. En otras palabras, el acto de comprar (o demandar), implica un acto simultaneo de vender (u ofrecer). Sin oferta, no hay demanda.

De la misma forma, alguien que vende algo está aceptando (o comprando) otra cosa a cambio. La motivación para vender se deriva precisamente del interés de poseer el bien o producto que se pueda obtener en la transacción. No se puede, entonces, vender sin comprar al mismo tiempo. Sin demanda, no hay oferta.

La equivalencia entre oferta y demanda, que es muy fácil de comprender en una economía de trueque, se torna difusa una vez que introducimos el dinero. Es con la creación de billetes que empezamos a pensar en oferta y demanda como dos acciones independientes. Ahora pareciera que para comprar algo ya no necesitamos vender algo más sino simplemente entregar o pagar un determinado monto de dinero. De la misma forma, uno empieza a creer que vender no implica comprar algo más sino simplemente aceptar billetes a cambio.