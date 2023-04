La metrópolis cruceña y su fuerza joven

Por eso es que ahora corresponde encarar el crecimiento de esta urbe, ya no como un fenómeno de la ciudad capital ni como un boom inmobiliario en los municipios aledaños, sino como un asunto de carácter metropolitano. La dinámica de esa fuerza joven que ahora es mayoría se debe canalizar bajo criterios de sostenibilidad. Las presiones demográficas son muy grandes: esos jóvenes buscarán tener acceso a la educación y luego intentarán encontrar una fuente laboral de calidad, pero no muy lejos de donde también aspirarán a tener una vivienda. Por lo menos buscarán contar con vías y transporte que les permitan llegar con relativa facilidad a sus diversas actividades.

También se habla de integrar la región metropolitana con una red vial de forma reticulada (líneas rectas) y ya no por anillos, los cuales tarde o temprano van a colapsar. Y no se trata de construir costosas autopistas por lugares alejados por donde todavía no hay una gran población, sino que implica ir desarrollando la red vial a la par de otras infraestructuras y servicios que se complementan entre sí. La idea es crear un círculo virtuoso, donde la plusvalía que generan las obras beneficie al conjunto de la población y no solo a la iniciativa privada.