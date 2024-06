La mira es dar la sorpresa

Hace calor, el sol es sofocante, pero el entusiasmo puede más. Mientras el DT Antonio Carlos Zago dirige la práctica en la Universidad de Dallas, en las afueras hay casi medio centenar de bolivianos que esperan pacientes, que se abrazan apenas se ven -muchos ni se conocen- y que se citan para reencontrarse hoy (18:00 hb) en el AT&T Stadium cuando Bolivia se estrene ante Estados Unidos por el grupo C de la Copa América.

El debut no es fácil y el mismo Zago lo reconoce cuando hizo referencia a la cantidad de legionarios que tienen ellos con relación a Bolivia. Pero no se amilanó, y en la misma línea fue Luis Haquín, cuyo mensaje fue “estamos listos para dar la sorpresa”. Ahí es donde apunta la Verde tras prepararse con cinco partidos este año para competir en EEUU 2024.

De equipo no hubo pistas, de si se arranca con línea de tres o de cuatro porque a decir del técnico “vamos a ser flexible porque manejamos bien los dos esquemas”. Los 15 minutos permitidos para ver la práctica no fue suficiente para descifrar lo que el técnico tiene dibujado, aunque no habrá muchos cambios en torno al once que se viene manejando.

Si Bolivia va con línea de tres, además de ‘Billy’ Viscarra, el equipo lo van a completar: Adrián Jusino, Luis Haquín y José Sagredo; Roberto Carlos Fernández, Diego Medina; Leonel Justiniano, Gabriel Villamil y Boris Céspedes; Ramiro Vaca y Carmelo Algarañaz. En este once la apuesta es por el físico de Algarañaz y el buen pie de Vaca.

Con línea de cuatro la formación no varía mucho pero sí el dibujo: Viscarra; Medina, Jusino, Haquín y Sagredo; Justiniano, Algarañaz, Fernández y Jaume Cuéllar; Vaca y Algarañaz. “No le voy a entregar el arma a los rivales”, dijo en conferencia Zago ante la consulta de EL DEBER Sports. Lo hizo de manera directa para no indagar en lo que tiene listo.

En los días previos los jugadores se han mostrado desafiados, es más, han hecho especial énfasis en la vara que dejó haber jugado con Ecuador y Colombia. Saben que Bolivia no gana en Copa América desde 2015 (3-2 a Ecuador en Chile) y desde ahí el objetivo de romper esa racha. “Estamos listos y queremos hacer una buena Copa”, dijo Medina.

La Copa América comienza para Bolivia y aunque no somos los favoritos del grupo, hoy se va por la sorpresa, para así alegrar al país y a esos hinchas que están en Texas que aunque no se conocen, esperan volver a abrazarse con esa sonrisa que tanto extrañan.