La moderación vence al radicalismo en Latinoamérica

Finalmente, en Chile se llevaron a cabo elecciones regionales el 26 y 27 de octubre, y segunda vuelta de gobernadores el 24 de noviembre, siendo el único país en el que la derecha tradicional ganó terreno logrando seis de las 16 gobernaciones. Sin embargo, no fue suficiente para desplazar a la izquierda y centro izquierda, que se hizo de ocho gobernaciones. El gran perdedor fue José Antonio Kast, el ultraderechista que perdió la segunda vuelta frente a Gabriel Boric en 2021, ya que su Partido Republicano no logró ninguna gobernación. Estas elecciones marcan la antesala para las elecciones generales que vivirá Chile el 16 de noviembre de 2025.

Por otro lado, la oposición, que aglutina a bandos de todo tipo del espectro político, desde una centro izquierda moderada, centro derecha y extrema derecha, nuevamente tiene la difícil tarea de unificar una sola candidatura. Otra vez escuchamos entre sus precandidatos a viejos políticos de la época del neoliberalismo, como Jorge Quiroga (ex ADN y Podemos), Samuel Doria Medina (ex MIR y Unidad Nacional), Manfred Reyes Villa (ex ADN y NFR), Carlos Mesa (ex MNR). Por otro lado, tenemos a la extrema derecha con precandidatos como Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y el empresario Branko Marinković. En el primer caso, recibió una dura derrota en 2020, cuando no pudo lograr ninguna diputación fuera de Santa Cruz.