La muerte del testigo y ocho indicios son clave contra el cierre del caso ABC

Las dudas sobre la muerte del testigo protegido del caso ABC, la admisión de un funcionario sobre cambios en la propuesta de la empresa china Chec, la falsificación de un poder, fotografías de una reunión, la aparición de la supuesta coima y otros indicios ponen en tela de juicio el por qué la Fiscalía de Chuquisaca decidió cerrar el caso de presunto pago de coimas a funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para la adjudicación de la carretera Sucre-Yamparáez.

Algunos políticos calificaron la decisión como un “insulto a la inteligencia” y el Ministerio de Justicia aún no se ha pronunciado.

“Así funciona el ‘mercado de la injusticia’. La Fiscalía debería responder: ¿No cambiaron los papeles en un hotel? ¿Por qué murió el testigo protegido? ¿Cómo aparecieron Bs 9 millones? ¿Los adelantos se pagan a personas particulares? Hay más evidencias de un hecho de corrupción que elementos para un sobreseimiento. Así funciona el ‘mercado de la injusticia en Bolivia’”, escribió el masista y exgerente de Mi Teleférico, César Dockweiler.

Samuel Doria Medina, político y empresario, cuestionó el sobreseimiento del caso luego que el testigo protegido murió en EEUU “en circunstancias sospechosas”.

El diputado denunciante Héctor Arce, del MAS, también argumentó que existen muchas interrogantes sobre la muerte de Felipe Sandy Rivero, quien falleció en enero de este año en un presunto accidente de tránsito en Miami, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.

El caso denominado “coimas” de la ABC se conoció en agosto del año pasado y de este caso se desprendieron otros por legitimación de ganancias y extorsión.

1. Cambio en la propuesta

El primer indicio citado por el diputado Arce hace referencia a la declaración informativa de Juan Carlos Hidalgo Chura, miembro de la comisión calificadora de empresas, quien admitió que hubo un cambio a por lo menos dos hojas de la propuesta de la empresa China Harbour Engineering (Chec).

“El día 6 de enero de 2022, el licenciado William Mamani me llama por la mañana de un celular desconocido para que nos reunamos en el residencial Bolivia. Le dije que en la propuesta había error en dos páginas, nada más y me retiré. Antes de retirarme le dije que, si no cambian esas dos hojas de la propuesta, no ganaría la empresa. Entonces, ellos dejaron en un sobre cerrado las dos hojas y, por la tarde, lo recojo y lo llevo a la comisión de calificación para poder rubricarlo y tenerlo listo en el informe de la comisión de calificación y pasarlo al RPC con el consentimiento de toda la comisión”, señala la declaración de Hidalgo, quien afirmó haber sido presionado por el exgerente administrativo William Mamani.

Al respecto, el fiscal Fernando Aragón no mencionó la declaración de Hidalgo y dijo que esa es la versión del testigo protegido. “La sustitución de hojas no pudo ser corroborada y la auditoría forense ha determinado que no hubo irregularidades”, sostuvo.

2. Encuentro en hotel

Otro elemento de duda es la fotografía que muestra una reunión entre el empresario chino Jin Zhengyuan con miembros de la comisión de calificación de la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez en un hotel de Sucre, Chuquisaca. “¿Era un encuentro casual? ¿Estaban enamorando?”, cuestionó el diputado Héctor Arce y lamentó que esta fotografía no sea considerada como prueba del momento en que se cambiaron los documentos.

3. Sustitución de un poder

La tercera prueba es la sustitución de un poder de la empresa Chec.

Arce dijo que cuando Jin se presentó a suscribir el contrato de construcción de doble vía, le dijeron que no podía firmar el documento “porque el poder que tenía es simplemente de representación”.

Incluso, el ministro Iván Lima señaló, en octubre de 2022, que “hemos determinado que las denuncias que se han formulado son reales. Se ha establecido que en el proceso de contratación se insertó al menos un poder falsificado y esto se ha confirmado por informes de Dirnoplu”, dijo en un entrevista con el programa ¡Qué Semana! de EL DEBER Radio.

Meses más tarde, el 21 de marzo de 2023, dijo que la denuncia del Ministerio de Justicia estaba sujeta en esta prueba y no a la supuesta coima que ya había sido devuelta. “Hay posibilidad cierta de que se determine que funcionarios de la ABC introdujeron al menos un documento notarial. Los funcionarios de la ABC no actuaron con la debida diligencia”.

El fiscal Aragón dijo que el primer poder era válido y sostuvo que Jin estaba autorizado para firmar el contrato.

4. Compra de facturas

El informe de la fiscal Pamela Portocarrero señala que hubo emisión de facturas de una empresa “fachada” del sindicado Esteban Aguilar Suxo a favor de la empresa china. El exgerente y Aguilar hicieron un trato para presuntamente legitimar” el dinero.

Entre el 25 de febrero y el 11 de julio de 2022, cuando el NIT de dicha empresa estaba inactivo, el sindicado emitió facturas por un total de Bs 14.074.212,80, “desconociéndose a la fecha el destino y el uso de los mismos” ya que la empresa no tiene maquinarias.

El Viceministerio de Transparencia inició una denuncia en La Paz contra Aguilar y ya existe una acusación formal. La Fiscalía pide ocho años de cárcel.

5. Aparece el dinero

El 21 de marzo, aparecen los Bs 9 millones en Sucre, que coinciden con la mitad del dinero que se habría entregado a funcionarios de la ABC para que Chec resulte beneficiada de la adjudicación de la construcción de la doble vía.

“Nosotros habíamos denunciado que la coima por favorecer a esta empresa era de Bs 18 millones, el acuerdo era pagar el 50% con el anticipo y qué casualidad que se encuentra y coinciden los montos. Ahí está el dinero”.

Tras una reunión de alto nivel entre el Gobierno y Chec, la empresa determinó que su gerente Zhengyuan actuó indebidamente. Sin embargo, no solo eran Bs 9 millones, sino Bs 14 millones por los que se deben rendir cuentas.

La Fiscalía determinó que el dinero era el adelanto que obtuvo Chec y que luego de aparecer se usó para pagar servicios en favor de la doble vía.

6. Jin cambia versión

Tras la entrega del dinero y la revelación de la muerte del testigo protegido, el señor Jin declaró desde la cárcel de San Pedro y acusó a Felipe Sandy de extorsión. Los Bs 9 millones supuestamente eran para él. El ministro Lima desde septiembre de 2022 manifestó sus dudas sobre Sandy y consideró que no era testigo, sino autor.

En el video que dejó Sandy, manifestó que el 16 de septiembre de 2022 el ministro de Justicia, en conferencia de prensa, lo acusó de no haber recibido la “parte de la torta de corrupción que se estaba repartiendo”, pero que después el 14 de octubre se contradijo porque aseguró que no se había pagado la coima a la ABC y que “milagrosamente los chinos hicieron aparecer la plata. En un tuit el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, escribió: “Por favor, no insulten la inteligencia del pueblo boliviano”.

7. Lima y sus conferencias

Desde el inicio de las investigaciones, el ministro Iván Lima fue quien tomó el mando de las declaraciones ante la prensa sobre el caso coimas ABC. El 15 de octubre de 2022 señaló que la investigación realizada por su Ministerio se hizo en coordinación con la ASFI e Impuestos “para ver si esos Bs 18 millones que se denunció habrían recibido funcionarios públicos, efectivamente fueron entregados a algún funcionario de la ABC y se tuvo que verificar en el Banco Bisa quien había cobrado ese dinero”.

Eso sí, el 21 de marzo de este año cuando se encontraron los Bs 8,9 millones dijo que “no es usual y vamos a tener la suficiente duda procesal”.

8. Antecedentes de coimas

Según una investigación de Infobae, en países como Bolivia, Argentina y Venezuela, las empresas chinas han sido citadas en numerosos casos de sobornos y comisiones ilegales que han enriquecido a funcionarios locales a cambio de contratos y acceso a inversiones.

