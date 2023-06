La nacionalización de la cocaína

El caso BoA no es un asunto menor y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, al responder sobre ese asunto, miente. Lo hace siempre. Me interesa poner en evidencia su repentina gana de confesar: “Una mafia internacional del narco penetró al Gobierno”. Siempre, absolutamente siempre, lo negó enfatizando nuestra condición de “centro de paso de la cocaína de Perú a Brasil”. Genial que se digne a confesar. Sin embargo, ¿realmente lo hizo? Tengamos en cuenta un dato de partida: a los mentirosos compulsivos les creemos con igual crudeza que a los sinceros compulsivos, sólo que dando la vuelta lo argumentado. Si el sincero te dice que es blanco, es blanco. Si el mitómano de marras te dice que es blanco, es negro. Así de simple.

Volvamos pues atrás: Del Castillo dijo que hay una “mafia internacional” involucrada en el caso BoA. Parece una verdad inapelable. ¿Sí? No, claro que se puede apelar. Y si esta digna autoridad soltó sin desparpajo esta sentencia es porque no es ni debe ser cierta. Su arrebato de aparente honestidad no debe confundirnos. Él no es así. Por ende, si dijo “mafia internacional” es porque el actor estrella debe ser, siguiendo el razonamiento inverso propuesto, ¡una “mafia nacional”! Y, ¿qué sería esta mafia nacional? Vale la pena poner sobre el tapete las siguientes hipótesis.