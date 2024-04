La negociación salarial y la realidad

En la otra visión están los sindicatos, colmados por empleados que permanecen durante muchos años o décadas en la dirigencia, que son declarados en comisión y se benefician cada año con los incrementos salariales que ellos mismos gestionan, pero que no trabajan como los obreros a los que representan.

Como desde el principio en la gestión del Movimiento Al Socialismo, la negociación salarial la están llevando el Gobierno nacional y la COB, dejando al margen a los empresarios privados. Hasta aquí, a estos últimos no les quedó más que acatar lo que dispusieron los otros dos, pero con resultados poco afortunados para el sector laboral.

En las cifras oficiales se exhibe que el desempleo está por debajo del cuatro por ciento, pero la cifra no precisa si se trata de trabajos de calidad con todas las prestaciones, si es empleo informal y eventual. Según las cifras que ofrecen los empresarios privados y economistas, la informalidad alcanza a más del 70% de la economía, lo que significa que hay muchos trabajadores, y por tanto sus familias, que carecen de seguridad social, de aportes de jubilación, etc.

En tal sentido, no es coherente negociar el incremento salarial sobre la base de dirigentes que no trabajan y que ganan mucho más de lo que ganan sus representados y que, por sus beneficios sindicales, están exentos del peligro de quedarse sin empleo; en cambio, sí impulsan la crisis en las empresas y no se hacen responsables después del cierre de estas o de la carencia de empleo para miles de bolivianos.