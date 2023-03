La niña de Ivirgarzama

Los organismos del Estado deberían actuar de oficio, pero sabemos que no lo harán. Aunque estoy fuera de los plazos establecidos, no me puedo callar frente a esta arbitrariedad que vulnera los derechos más elementales de esta niña. El artículo 155, de la propia ley, me conmina a hacerlo: “Todas las personas, sean particulares, servidores públicos, que tengan conocimiento de hechos de violencia en contra de las niñas, niños o adolescentes, están obligados a denunciarlos en un plazo máximo de veinticuatro horas de conocido el hecho, ante las Defensorías de la Niñez y Adolescencia o cualquier otra autoridad competente”. Paso la voz y pongo la firma.