La nostalgia del perfume a barrio

Los 14 pisos de departamentos que se yerguen hacia el cielo a pocos metros de la casa de don Jorge invaden la intimidad de su hogar. Como él, otros vecinos del barrio Equipetrol, aún no se acostumbran a la idea de que la zona se llene de enormes moles de cemento. Este hombre, que vive en el llamado “triángulo de oro”, se toma la cabeza y con un gesto de bronca ya se imagina cómo esas vías angostas se saturarán de vehículos. Más de la mitad de los metros cuadrados construidos para viviendas en el último año, está en las alturas de la metrópoli cruceña.



El ‘boom’ de los edificios no sólo está cambiando el rostro de la ciudad, sino también la vieja cultura del vecindario. Las largas tertulias, sentados en la acera y respirando el aire fresco de las noches, se perdieron. Hoy se escuchan pocos saludos cercanos y cordiales. En su lugar, se imponen el silencio y las miradas desconfiadas.



Los inversionistas y desarrolladores de proyectos le sacan el jugo a cada metro cuadrado de esta zona donde, una vez construido, llega a costar hasta más de $us 1.500. En sólo 500 m2 levantan edificios de cinco o seis pisos con medio centenar de departamentos, cuando en antaño ese mismo espacio estaba ocupado por una sola casa.



Pero no es lo único que cambió. Atrás están quedando los muebles de madera, tallados y pesados, los adornos de la abuela y los armarios llenos de ropa que se resiste al paso del tiempo. Hoy, un pedazo de techo en las alturas se llena con unas cuantas cosas ligeras para hacerle frente a la vida ajetreada de la urbe.



Datos del Observatorio Urbano de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, de 2022, muestran que, de las 1.327 obras en ejecución en el área metropolitana, el 79% es de uso residencial. Sólo el 10% de éstas son edificios de cuatro pisos o más, pero ese porcentaje representa más metros cuadrados construidos que en las obras horizontales. Los metros cuadrados en edificaciones en altura son el 68% (706.544 m2) del total, casi 7 de cada 10, mientras que los metros cuadrados en obras horizontales llegan al 32% (338.941 m2).



¿Acaso mutaremos hacia esos tiempos cuando los enormes edificios eran símbolo de poder y crecimiento económico? ¿Estaremos dispuestos a pagar la ‘factura’ del aumento de la contaminación atmosférica y visual, como en las grandes capitales del mundo? ¿O será la densificación urbana la fórmula mágica para un mejor desarrollo de la ciudad?



El rugido de las mezcladoras de cemento no para en la capital cruceña y ese parece ser el destino trazado, aunque de vez en cuando nos invada la nostalgia del perfume a barrio.