Está claro que uno puede hablar de “nueva” derecha en casi cualquier momento del tiempo en contraposición a la derecha que antecedía ese periodo. Cada nueva derecha será diferente a la anterior porque se nutrirá de su propio contexto histórico. Laje argumenta que la nueva ola de partidos, movimientos y líderes de derecha actuales como Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile, López Aliaga en Perú, Vox en España, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, etc., tiene rasgos que la hacen marcadamente distinta a su antecesora.

Para Laje, esta nueva derecha es amplia y se caracteriza por combinar diferentes vertientes o ramas del liberalismo clásico. Es una derecha que agrupa a libertarios (aquellos no progresistas), conservadores (aquellos que no sean inmovilistas o hagan de la religión su valor político fundamental) y patriotas (siempre y cuando no sean estatistas) bajo el paraguas de un conjunto básico de principios liberales. La nueva derecha aprovecha, entonces, lo mejor de cada vertiente liberal y reconoce que esa unión es fundamental para hacer frente a un oponente ideológico poderoso: la izquierda organizada globalmente.