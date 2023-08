La nueva ruta del Potosí

Ya sabemos que Bolivia concentra las mayores reservas de litio del mundo, pero lo que todavía no somos conscientes colectivamente es el rol transcendental que jugará nuestro país en las próximas décadas. Esta riqueza natural, que es escasa en el mundo y abundante en nuestro suelo, nos posiciona al frente de esta revolución porque la continuidad de la transición energética -que busca cada vez con mayor urgencia descarbonizar la economía mundial- no sería posible sin la participación de Bolivia, es decir, sin el litio de los bolivianos. El sueño de convertirse en el corazón energético de la región quedó pequeño para las nuevas aspiraciones bolivianas que hoy buscan que se convierta en el corazón energético del planeta.

Con una demanda mundial creciendo a tasas geométricas en comparación a una oferta más lineal, el precio del litio no tiene un límite superior predecible. Para aprovechar este ciclo alcista de precios y así maximizar las rentas económicas, el país requiere técnicas de extracción más eficientes como es el proceso EDL. El Estado boliviano ha firmado un convenio de intenciones de inversión de $us 1.400 millones con el consorcio CBC para explotar los salares de Uyuni y Coipasa. Este consorcio reúne a la empresa CATL que es la mayor fabricante de baterías de litio del mundo. Hacia el 2025 se espera que ambas plantas produzcan en conjunto 50.000 toneladas al año.

Pero la verdadera capacidad de generar excedentes con su extracción no está en la venta masificada de materia prima, sino en su industrialización. En un reciente programa de televisión en Abya Yala, el ex vicepresidente Álvaro García Linera explicó la importancia trascendental de pasar del carbonato de litio a los cátodos y de éstos a las baterías. Cada kilo de carbonato de litio se vende en $us 420 dólares, en cambio, una batería del mismo mineral va desde $us 6.000 a $us 15.000. La ecuación de ganancia para los bolivianos -como lo explica- está en formar parte de la cadena de valor. El verdadero negocio del litio está en la industrialización.