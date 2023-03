La oposición: ¿en busca de “El Dorado”?

Puñetazos, patadas, silletazos, sucede entre las filas masistas, además de las ofensas verbales, donde cada quien tiene portavoces de lengua viperina que no pierden oportunidad para lucirse en los canales de televisión con un vocabulario troglodita tratando de destrozar la imagen del antiguo dios del “proceso de cambio” o calificando de “derechista” a quien hoy lleva las riendas de un gobierno desbocado hacia el caos. El Facebook no deja de funcionar lanzando fango a uno y otro lado de los masistas en pugna, hasta que 1.600 cuentas han sido suspendidas y los “guerreros digitales” que inventaban infundios han quedado cesantes. Primera vez que en Bolivia se sabía de difamadores profesionales que trabajaban a sueldo.

¿Qué significa buscar un candidato único de oposición en Bolivia? No lo sabemos porque jamás lo hemos visto. Es, más o menos, como buscar El Dorado y encontrarlo. El Dorado provocó la ambición más enfermiza entre los conquistadores españoles, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Y no lo encontraron nunca. ¿Por qué no lo encontraron? Pues porque no existía. Transcurrieron más de tres siglos en que expedicionarios rebatieron las selvas de Colombia y de otros lugares en busca de la ciudad de oro y no la hallaron jamás.