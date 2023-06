La oposición: esa enorme ausencia

La interpelación y la posible censura eran importantes no para que parlamentarios, acostumbrados al Tiktok y a los escándalos, se anoten una pírrica victoria, sino porque mediante ese acto la Asamblea Legislativa, en ejercicio de su facultad fiscalizadora, hubiera dado una señal al Ejecutivo de que sus políticas están erradas y que son necesarios cambios profundos por el bien del país, no del gobierno. Eso ocurre en democracias auténticas y no formales.