La Orquesta de Santa Ana de Velasco cuenta con aliados inesperados

Milton Cortez ya está de vuelta en Ciudad de México, pero tiene un proyecto dando vueltas en su cabeza que se trajo desde Santa Ana de Velasco y que tendrá escala en Suiza. El cantante y actor boliviano estuvo trabajando y compartiendo música con los chicos de la Orquesta de Santa Ana de Velasco.

“Estaba hace unos meses promocionando la película Pseudo en La Paz, y José Luis Lozada, un gran amigo, que trabaja con la fundación Flandes, quería verme para hablar sobre lo que estaban haciendo, lo que iba a ser unos minutitos, fue una larga charla viendo esta maravilla de proyecto integral que ellos tienen”, cuenta el actor sobre su primer acercamiento al proyecto que tiene a Santa Ana de Velasco como principal protagonista.

“Abarca muchas cosas, como tratar que los hombres no tengan que emigrar y dejar a sus hijos solos durante tanto tiempo; están obligados a hacerlo porque no hay fuentes de trabajo y para eso están creando un plan de cultivar la piña, la moringa, la cúrcuma, la vainilla para que sea autosustentable”, explica.

Algo que brilla en la zona de la Chiquitania, desde hace varios años, es la cultura viva reflejada en el arte que nace de niños y adolescentes, que encuentran en la música un medio y la posibilidad de crecer artísticamente.

El proyecto Que la selva no se quede sin música apunta también a la Orquesta de Santa Ana de Velasco, integrada por niños y adolescentes, que atrajo el lado musical de Milton Cortez.

“La parte cultural, escolar, de la escuela de música, me cautivó. Les dije qué necesitaban de mí y me dieron un libro bien editado que contenía toda la planificación”, menciona el intérprete de El río de este amor.

“Tomando en cuenta las características y el alcance que se pretende lograr con este trabajo, me pidieron que hablara sobre la fundación y a dónde quiera que vaya el programa. Les dije que no solo iba a hacer eso; además, iba a componer una canción para que sea de alguna manera un estandarte que se presente adonde llegue el programa. Hacer un video y hacerme acompañar con ellos en una canción fue la idea, entonces compuse Que no calle la selva, les gustó y me trasladé a Santa Ana de Velasco. Estuve con ellos cuatro días, ensayando con partituras y arreglos de Nicolás Suárez, todo para violín, ahora le estamos añadiendo coros y vamos hacer desde este proyecto musical, un proyecto ambicioso, en el sentido de la instrumentación y que los niños sean los ejecutores de todas las cuerdas”, relata Cortez.

Primera parada

El primer escenario de esta canción y del programa será en Nyon, Suiza, con la fundación Siduri. “Es un grupo de damas con las que me reuní en Ginebra, tienen una fundación y querían hacer una gala para recaudar fondos para una causa. Se enamoraron del proyecto de Santa Ana de Velasco y del compromiso con la música de estos niños, los cuales, muchos de ellos caminan kilómetros y kilómetros para ir a sus clases de violín”, añade el artista.

Cortez cantará Que no calle la selva en la cena de gala en Suiza, donde estará presente también una de las chicas Bond, Carole Bouquet, que fue protagonista, junto a Roger Moore, de For your eyes only. “Bouquet estará junto a mí para apadrinar ese evento y toda la recaudación será para la fundación”, informa.

Pero Cortez también dio su punto de vista de por qué Santa Ana de Velasco necesita mucho de este tipo de proyectos. “Aquí hay algo muy importante y espero equivocarme: parece que nadie le da importancia a Santa Ana de Velasco, un pueblito de casi puros niños, porque políticamente no es interesante para invertir, por eso no hay infraestructura, como colegios ni cosas que puedan ayudar a esa comunidad, están completamente olvidados. En cualquier comunidad que me pida ayuda, yo voy a estar”, concluye.

