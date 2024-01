La otra izquierda

Explotando esa imagen la izquierda construyó una cultura que no requería de verificación alguna, todo lo que en contra de la izquierda podría decirse simplemente no era cierto, era parte de un plan macabro de manera que Cuba no se debatía en la miseria por el fracaso del sistema socialista sino por el Bloqueo Americano, Rusia no optaba por volver al capitalismo por el fracaso de la Revolución Rusa sino por el poder del imperio, tuvieron que transcurrir casi medio siglo para que los izquierdistas más lúcidos reconocieran la falsedad y turbulencia de esos tiempos.