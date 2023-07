La otra victoria de la Apdhb

Además de la impresionante acción de no violencia de Amparo Carvajal como clímax de su entrega al prójimo, el desenlace del asalto a la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia muestra otra victoria: la resistencia pacífica y firme de los activistas y voluntarios que no cedieron a la provocación.

Cuando los masistas perdieron en todos los escenarios pacíficos, organizaron una trampa con sus aliados verde olivo azulados. La Policía se retiró de “proteger” la casa y no faltó el provocador que incitó a entrar. Un fósforo, una bomba casera, bastan para promover el furor acumulado. En el siguiente acto, se acusa a las víctimas de delitos, así descabezan a las organizaciones, apresan y torturan a los auténticos dirigentes y, con el respaldo del opaco Poder Judicial, les inician interminables procesos, I, II, III.

El concierto de Marraqueta Blindada para Amparo en la vereda, sin afectar a nadie, me recordó los cantos de protesta con los cuales se organizó la retoma de la Federación Universitaria en 1974. Los esbirros no sabían qué hacer contra muchachas en minifalda que les regalaban margaritas y no podían gasificar a quienes se reunían alrededor de una guitarra. Incluso sus canes entrenados se enloquecieron cuando un estudiante tuvo la iniciativa de traer su perrita en celo.