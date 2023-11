La paradoja de la política exterior boliviana

Hay dos guerras en el mundo en este momento y la posición del Gobierno boliviano es diferente frente a cada una de ellas. De condena contra Israel por sus ataques a Palestina y benevolente o de complicidad frente a los ataques de Rusia contra Ucrania. No parece haber coherencia en la conducción de la política exterior del gobierno.

En Ucrania van 617 días de invasión rusa. El país de Putin no ha dejado de bombardear ni un solo día las ciudades ucranianas y en sus ataques no ha discriminado a civiles de militares, menos aún ha evitado la muerte de ancianos y niños en el empeño de dominar y aplastar al gobierno de Zelenski. La guerra en ese lugar del mundo comenzó porque Ucrania anunció que se plegaría a la OTAN, lo que Rusia consideró inadmisible. Es así que una madrugada comenzaron los bombardeos que ya dejan miles de muertos y que no tienen traza de desaparecer.