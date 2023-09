La patética tragicomedia cruceña

No se falta a la verdad cuando se afirma que Santa Cruz es el departamento más pujante de Bolivia. Tampoco cuando se destacan muchos otros atributos: moderno, emprendedor y abierto al mundo, entre los más escuchados. Para sostener los halagos sobran informes, encuestas, indicadores y testimonios entusiastas de propios y extraños que dicen haber encontrado en Santa Cruz lo que los españoles buscaron hace siglos, el soñado y esquivo El Dorado. Y siguen llegando, a cuenta gotas o por montones, los buscadores de tesoros.​

Vaya paradoja, dan ganas de decir, mientras se evidencia la patética tragicomedia que va ganando terreno, saltando del escenario al palco lleno de curiosos, pasando de la ficción o la ilusión, a la realidad. Una realidad tragicómica, sí, como lo prueban los hechos que se registran a diario en Santa Cruz, sobre todo los relacionados a los asuntos políticos, con sus repercusiones en los económicos y sociales. Una realidad patética también, cómo no, por el nivel de ridiculez que alcanzan esos hechos lamentables y sus protagonistas.

La lista es larga y diversa, pero comienzo por un par de hechos que destacan en este mes festivo para Santa Cruz. Uno de ellos, el ya recurrente “dilema” de la invitación o no al presidente del país a los actos conmemorativos por el 24 de Septiembre y a la tradicional inauguración de la Feria Exposición. Digo presidente del país y no presidente Arce, porque este falso dilema ya se ha vuelto una constante en la relación de Santa Cruz con los gobiernos del MAS. Hace unos años fue Morales, hoy es Arce. La pregunta es la misma.

La lista de esos atropellos e incumplimiento de obligaciones gubernamentales es larga. Va desde el artero secuestro y encarcelamiento del gobernador cruceño (al que han vuelto a ampliarle su detención preventiva), hasta la asfixia económica a la que somete a varios sectores privados, entre otros al agroindustrial. En particular, es muy grave la situación que enfrentan los productores de caña y los ingenios azucareros por la deuda de casi 50 millones de dólares que arrastra desde hace meses YPFB. No es el único caso, hay más.

En la lista de reclamos entra también la imposición de proyectos de infraestructura que ponen en riesgo la seguridad hídrica del departamento e incluso la seguridad alimentaria no solo de Santa Cruz, sino del país. El caso de la carretera Kilómetro 13/La Guardia-Las Cruces-Buena Vista es apenas uno de tantos otros propuestos o ya en ejecución. Camiri y varios municipios del Chaco, Chiquitania y valles cruceños enfrentan ya serios problemas de sequía por la ejecución de obras que afectan a sus ríos, lagunas y quebradas.

Ninguno de esos atropellos, violaciones o incumplimientos se resolverán con la entrega o no de una invitación. El problema, por lo tanto, no está en el convite, sino en cuál actitud se toma frente al invitado: ¿lo recibimos con sonrisas y halagos, con golpes e insultos, o con un reclamo formal, serio, sólido y contundente? Por supuesto que no hay nada más patético que recibir a tu opresor o abusador con poses de familia feliz para la foto, pero también lo es convertir un asunto protocolar en una cuestión de estado. Es desgastante.