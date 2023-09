La Paz sienta presencia en la feria con sus icónicas marraquetas y amautas que leen la hoja de coca

Con la preocupación de que su emprendimiento ligado a la agricultura se vea afectado por la falta de agua, Ana Nicasio también fue en busca del amauta. Ella se enteró por la prensa de su llegada y por eso decidió ir el viernes pasado al campo ferial. “Vine directo a buscarlo, quería consultar las hojas de coca. Me ha dicho que me va ir bien, y creo en lo que me ha dicho. También me hice una limpia, que sea en buena hora”, manifestó antes de dejar el stand.