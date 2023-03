La pelea del MAS llega a Santa Cruz, eligen a un ‘arcista’ y los evistas lo desconocen

El diputado Cuéllar no respondió su celular. Su colega Deysi Choque sí lo hizo y explicó: “Estuve ayer (el sábado) en la organización del congreso, luego llevamos la cena, y hasta ahí llegó mi participación. No tengo nada personal contra este señor Ezequiel, pero la gente no olvida el video que circuló en el que él aparece con copas y se refiere a los campesinos de la Única como ‘collas de mierda’. No tengo nada que ver con lo ocurrido esta mañana. No me inmiscuyo en lo orgánico porque, como legisladora electa, decidí mantener distancia precisamente para evitar que digan que estamos manipulando”, aseveró.