La pelea por las pensiones escolares

Construir escuelas no es gratis, la cuenta de la luz no se paga sola y los maestros no enseñan solo por amor al arte. La educación cuesta plata y alguien tiene que pagarla. Decir que es un derecho implica que se nos debe otorgar aun si no la pagamos. Pero si nosotros no la pagamos, entonces ¿quién lo hace? Lo que la Constitución y las declaraciones de derechos humanos evitan decir es que para que la educación sea un “derecho,” el Gobierno deberá obligar al resto de la sociedad (incluso a aquellos que no tienen hijos en edad escolar) a pagar por esta a través de impuestos. El “derecho” para unos, entonces, no es más que la imposición a otros.