La peluquería de don David

Y es que un corte de cabello no es un lujo y mucho menos una costumbre que distinga a taras de karas. Es más, la moda en el corte ya no conoce de fronteras urbanas y rurales. Las imágenes de famosos y famosas llegan a todas partes y en todas partes quieren imitar al modelo.

“Nos han dicho que los de la ciudad saben más que los del campo. Y nos han hecho creer que los de la ciudad saben más que nosotros. ¿Qué sabrán ellos? ¿Sabrán producir productos? ¿Sabrán hacer ropa? Algunos ni lavarse la cabeza saben, bien flojos siempre son. Vayan a ver al salón de belleza, pedicure, manicure; ellos no se cortan las uñas, otros les cortan las uñas. Ahí se están haciendo lavar su cabello, se hacen teñir. Bien flojos son. Nosotros, bien”.

Parece una burla que la segunda autoridad del Estado se ocupe de estas cosas, sobre todo cuando lo que le falta es precisamente “autoridad” en el tema, ya que, como se sabe, don David acostumbra a cortarse el cabello con el mismo estilista desde hace más de diez años, lo cual no lo hace ni más ni menos campesino, ni más ni menos flojo que el resto de los bolivianos.

El problema es que no se trata de un discurso inocente o de una metida de pata, ups…, sino de una narrativa que tiene el propósito de ahondar las diferencias y crear una tensión permanente entre bolivianos de diferentes orígenes y oficios.

Pero en su transitar ideológico, el vicepresidente no había pasado antes por la peluquería, un ámbito que, según se ve, no le es ajeno, porque menciona con naturalidad de conocedor del manicure, del pedicure y otras técnicas, como síntomas decadentes de una cultura urbana que no puede compararse a la supuestamente bucólica y natural cultura rural.