La pesadilla de pedalear en una ciudad que no respeta a los ciclistas

Pedalear en Santa Cruz no es una tarea fácil, dicen quienes llevan años montados en una bicicleta. ¿Los motivos?, la falta de ciclovías es el más importante (las pocas que tiene la ciudad no están conectadas, no son seguras y algunas se encuentran en mal estado), seguido por la escasa educación vial, que dificulta la circulación en sus calles y avenidas, y de una ley nacional que otorgue derechos y obligaciones a los ciclistas.



Juan Manuel Arias, atleta master que practica triatlón (disciplina que combina natación, bicicleta y carrera pedestre) desde hace casi dos décadas, considera que en “Santa Cruz de la Sierra no adelanta ser un ciclista con experiencia o ser un novato porque es una ciudad violenta que no lo respeta”. Es más, el ciclista es un estorbo, prosigue, y prueba de ello, es la resistencia a que el uso de la bicicleta sea reconocido como un medio de transporte en las calles, donde los motorizados son los dueños absolutos de la vía.



“Infelizmente tenemos muy pocas opciones para ir a entrenar. Las carreteras a Porongo, Clara Chuchío (donde sucedió el accidente de Gonzalo Frías) y Abapó (para los más intrépidos), donde los choferes de camiones y buses interdepartamentales no tienen ninguna consideración. Cuando ven un grupo de ciclistas no bajan la velocidad”, manifestó Arias.



En tanto, Mónica Otermin, que forma parte del club Bici Sprint, debe salir de su casa a las 5:30 de la mañana para evitar el tráfico hasta llegar al ingreso a Porongo cada vez que tiene que ir a pedalear. “Un motociclista, por intentar agarrarme por la parte de atrás, casi me hizo caer en el cuarto anillo. En la ruta a Porongo algunos conductores pasan cerca de los ciclistas, es chiste para ellos, nos tocan bocina y nos asustan, pasan muy cerca de nosotros, no respetan el metro y medio de distancia”, expresó con mucho pesar por el accidente del fin de semana pasado.



La atleta élite Mónica Robles Filipovic, ganadora de campeonatos nacionales y departamentales y miembro del club UCO (Unión de Ciclistas del Oriente), señaló que “no hay las condiciones para que el ciclista se mueva dentro de la ciudad antes de llegar a su ruta de entrenamiento”, que suele ser una carretera para hacer tramos de varias horas. ¿Qué los mueve seguir en condiciones tan adversas?, le consultamos, y su respuesta fue inmediata: “La pasión al deporte (..)”.



Anteproyecto de Ley “Gonzalo Frías”



Paúl Lijerón, presidente de la Asociación Municipal de Ciclismo, afirmó que la Federación Boliviana de Ciclismo presentará el anteproyecto de Ley “Gonzalo Frías”, para establecer derechos y obligaciones de los ciclistas. Si bien dicho documento ya fue rechazado hace dos años, Lijerón precisó que esta vez pedirá ayuda a los miembros de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz para que sea aprobado. También tienen previsto reunirse con las autoridades del municipio cruceño con la finalidad de implementar el proyecto de ciclovías de la gestión del alcalde Jhonny Fernández. Finalmente, lamentó que los ciclistas actualmente son insultados y maltratados, y que las mujeres que van a entrenar a la ruta a Porongo son víctimas de acoso.



Cifras importantes



Clubes: Actualmente hay 50 clubes afiliados a la Federación Boliviana de Ciclismo



Miembros: Cada club tiene entre 20 y 30 integrantes. Alguno de ellos son atletas que participan en competencias departamentales y nacionales



Cicloturistas: Son personas que se transportan en bicicleta. Se estima que hay entre 15 mil y 20 mil en la ciudad.







Una de las ciclovías que no se usan en la ciudad / Foto: Fuad Landívar