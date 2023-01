La política anticovid de China es científica, efectiva y adecuada

Creo que para nadie es una novedad o sorpresa que la campaña antichina ya se ha establecido como una constante a nivel global, digitada desde el gobierno de EEUU y amplificada por la enorme caja de resonancia que conforman ciertos medios de comunicación occidentales. En este empeño, no mezquinaron calumnia ni desaprovecharon tema para tergiversar e intentar engañar a buena parte de la población. Ahora intentan implantar la narrativa de que China está viviendo una crisis de Covid-19 prácticamente insuperable, inflando las cifras reales no dos o diez veces, sino miles de veces, pues como China “relajó sus medidas”, desde su lógica (y tristemente su experiencia), deberían estar muriendo millones. Pero cuando las medidas de China eran la “reducción dinámica a cero contagios”, eran los mismos quienes decían que China tenía a “millones encarcelados”.

Pero por más esmero que han hecho por calumniar a China, hasta ahora no han logrado su cometido pues, ante la verdad y la razón, no hay mentira que alcance. Por eso, en las líneas siguientes, les expongo brevemente las constataciones y hechos científicos que no pueden opacarse a punta de titulares escandalosos.