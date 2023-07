La política del TikTok

Los medios tradicionales son ahora rebotadores de esas plataformas y no encuentran la forma de retomar aquellos espacios que los hacía necesarios para ser ventanas de información. El gran público ya no los consume. No los mira. No los lee. No los escucha.

Es la democracia del TikTok. Es el ejercicio de la política en TikTok. Es la llegada de la tiktocracia. Las redes sociales se han convertido en las nuevas cadenas de televisión y, además, a la carta. Veo lo que quiero y no lo que me imponen. Y lo veo las veces que quiera y lo viralizo con mi comunidad.

Si no me cree, estoy absolutamente seguro de que ha seguido o está enganchado en la novela tiktokera de Mamen Saavedra o sigue de manera fiel a otro concejal, pelea social o denuncia virtual. Y nunca se preguntó si es o no verdadero. Si es o no falso. Si es o no fidedigno. Sólo le importa el chutazo de droga que le provoca el algoritmo en su mente. Lo demás, no tiene límites. Y tampoco le importa. Es la política el TikTok.