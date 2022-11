La política en el Censo de Bolivia

La primera falsedad detrás de esta afirmación es que el Instituto Nacional de Estadística (INE) se ha institucionalizado y tiene la capacidad técnica para llevar a cabo este gran desafío con profesionales idóneos contratados en función a sus méritos y no en función al color de su militancia política. La segunda falsedad, se refiere a que la racionalidad técnica del procedimiento estadístico de recopilación, análisis y difusión de la información del Censo no se verá afectada por los distintos intereses políticos, regionales, étnicos y culturales. La tercera falsedad es que la información de las características demográficas, sociales, económicas y otras del Censo son utilizadas racionalmente para diseñar y gestionar políticas públicas en los ámbitos nacional y subnacional.

Es imposible realizar un análisis aislado de la política y la política pública redistributiva del censo, lo que no es novedad, sin embargo, no deja de sorprender la irracionalidad e ingenuidad de la sociedad, así como el cinismo del gobierno central para posicionar al Censo como un proceso exclusivamente técnico con el discurso que no hay que “politizarlo”, cuando el mismo INE y toda la administración pública del gobierno esta politizada, donde los funcionarios públicos tienen que ser militantes del partido del gobierno y, tienen que aceptar dar una contribución “voluntaria” para el partido, así como ser acarreados a movilizaciones organizadas por el MAS.