La política en manos de abogados

El actual gobierno superó con creces las prácticas de Morales convirtiendo al poder judicial en un aparato de persecusión y represión politica contra sus opositores de forma grosera y descarada; los tanques, las balas y los torturadores fueron reemplazados por un inédito sicariato judicial abiertamente al servicio de la más cruel violencia política. Sin embargo la represión judicial no les fue suficiente: cuando perdieron la gobernabilidad parlamentaria , no tuvieron reparo en atropellar y reemplazar las facultades del poder legislativo, a través de sus mercenarios en las magistraturas. El tiro de gracia a la democracia, lo dieron trabando las elecciones judiciales y prorrogando a sus matones.

Como ha ocurrido en todos los campos, el MAS ha llevado los vicios de la política a otro nivel, y eso no debería sorprendernos. El problema se pone mucho más serio y adquiere otras dimensiones cuando los abogados dejan de ser instrumentos, y pasan a ser protagonistas de la política. En la extrema necesidad de sus servicios y en la deuda acumulada de favores, el abogado genera dependencia y adquiere poderes que no está preparado para enfrentar; escenarios que requieren lectura y cintura política terminan en manos de abogados que terminan creyendo que el ejercicio del poder puede convertirlos en políticos. Y claro, eso no ocurre. El abogado, por muy bueno que fuere, ve la vida y la política con ojos de abogado, porque eso es lo que es y porque no sabe cómo funciona la política.