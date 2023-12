La política exterior “ideologizada”

Pues bien, cuando todo se guía por la máxima de los intereses, no es complicado discernir cuáles son tus amigos y quienes tus enemigos. No es raro, en consecuencia, que tus enemigos, de acuerdo con la dinámica de los intereses, se conviertan en tus mejores amigos, y viceversa. George Busch, ex presidente de los EEUU, resumía así, esta pragmática política exterior: “Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses”. La definición de alianzas y relaciones estratégicas, en gran medida, se guían por los cálculos y los intereses.